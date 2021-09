Inter Women, Regazzoli: “Contenta di essere tornata a giocare. Darò il massimo”

Le parole della nerazzurra: "Sono contentissima di tornare a giocare a calcio dopo un periodo di stop, ma adesso cercherò di dare il mio massimo per aiutare la squadra"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV, Alice Regazzoli, calciatrice della squadra femminile nerazzurra, ha parlato così del suo ritorno in campo dopo un lungo stop: "La partita contro il Napoli è stata molto combattuta e siamo molto contente di aver portato a casa i tre punti. Sono contentissima di tornare a giocare a calcio dopo un periodo di stop, ma adesso cercherò di dare il mio massimo per aiutare la squadra. Con la Lazio non sarà una partita semplice, perchè entrambe scenderemo in campo per fare bene, ma noi daremo il massimo e speriamo di portare a casa la vittoria".