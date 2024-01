Inter Women, Santi: “Vittoria contro la Roma dà morale, siamo molto contente”

Dopo la grandissima vittoria per 2-0 in casa contro la capolista Roma, l'Inter Women torna in campo nella 14ª giornata di campionato col Napoli

Dopo la grandissima vittoria per 2-0 in casa contro la capolista Roma, l'Inter Women torna in campo nella 14ª giornata di campionato. La squadra di Rita Guarino affronterà in trasferta il Napoli. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 27 gennaio alle ore 12,30 allo stadio Giuseppe Piccolo.