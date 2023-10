Flaminia Simonetti protagonista nella vittoria dell'Inter Women contro il Napoli: suo il gol dell'1-0 per le nerazzurre

"E' stata una vittoria fondamentale, abbiamo preparato bene la gara. Volevamo vincere e portare a casa i tre punti prima della sosta, era giusto staccare la spina con una vittoria, godiamoci i giorni di pausa e poi prepareremo la prossima partita. Gol? Sono stata molto felice, è stato un momento di liberazione, venivo da un periodo particolare, mi ha dato morale ma anche a tutta la squadra. Il Napoli teneva bene il campo, il gol è stato importante per me e per tutta la squadra"