Inter Women, Sorbi: “Non meritavamo la sconfitta, non cancella la crescita delle ragazze”

Nuova sconfitta per l’Inter Women, che perde 1-0 sul campo della Florentia San Gimignano. Il tecnico nerazzurro Attilio Sorbi ha commentato la prestazione delle sue ragazze: “Il risultato ci lascia molto amaro in bocca, probabilmente non ce lo meritavamo. Dobbiamo anche dire che abbiamo lasciato il primo tempo, non lo abbiamo approcciato bene, siamo andati in svantaggio su una nostra disattenzione. La Florentia nel secondo tempo non ha fatto un tiro in porta. Abbiamo speso un sacco di energie, su un campo abbastanza difficile, appesantito dalla pioggia, abbiamo anche creato buone occasioni ma non siamo riusciti a realizzarle. Questo risultato non cancella niente del nostro percorso di crescita, dal punto di vista del gioco c’è da fare i complimenti a queste ragazze, l’unica cosa è che non possiamo lasciare alle avversarie un tempo, perchè poi non è facile recuperare il risultato. Questo è un campo difficile per tutti, solo la Juventus è riuscita a vincere: sapevamo che era una partita molto complicata, l’abbiamo interpretata bene ma non tutta, ho un po’ di rammarico solo per questo. Dopo la sosta rientreranno alcune infortunate, cerchiamo di apprezzare le cose fatte bene“.