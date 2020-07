CdS – Inter, Young spera di vincere una scommessa che vale doppio

L’Inter è chiamata a dare il tutto per tutto in queste ultime nove giornate di campionato. Dopodiché, i nerazzurri potranno concentrarsi sull’Europa League. “ Una scommessa che Young spera di vincere, con la maglia dell’Inter addosso. Consumando come si deve la sua parte finale di carriera. L’Europa League è proprio l’ultima esultanza di Young, in fatto di vittorie: l’ha condivisa con un certo Mourinho, quindi il ricordo vale doppio visto che il giocatore è planato da pochi mesi sul pianeta nerazzurro. Con una certa caratura internazionale al seguito”, scrive il Corriere dello Sport.