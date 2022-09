Inter, Zamorano: “Handa-Onana? La penso così”. E poi una bordata alla Juve

Ivan Zamorano , ex centravanti dell'Inter , è intervenuto in collegamento con Supertele, programma di DAZN. Queste le sue parole: "Tutti pensavamo di cominciare meglio, però è l'Inter: si fa fatica a trovare la condizione giusta per il tifoso. Ma l'anno scorso abbiamo perso il campionato noi, non l'ha vinto il Milan. A livello mentale le due sconfitte con Milan e Bayern hanno inciso nella squadra, speriamo di continuare a vincere per fare un buon campionato. Ronaldo era il numero uno, è il miglior attaccante che è mai stato in un campo di calcio.

La maglia 1+8? Non c'era nessun problema, il 9 ce l'aveva il migliore al mondo. Quando è così bisogna avere umiltà: chiesi di fare 1+8 e Moratti disse di sì. Handanovic-Onana? Inzaghi deve gestirla, noi non sappiamo cosa succede in settimana: per me il portiere è il più importante in campo e ha bisogno di continuità. Cambiare a spesso toglie sicurezza anche alla squadra". E non manca una frecciata alla Juventus dopo le polemiche per il gol di Milik annullato domenica sera: "Quando ai miei tempi si parlava di fare giustizia eh...".