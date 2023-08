Inter, Zanetti compie 50 anni: “In campo e fuori, sempre al fianco dei nostri colori”

Dall'esordio contro il Vicenza il 27 agosto 1995 all'addio al calcio giocato in occasione della sfida contro la Lazio del 10 maggio 2014, Zanetti ha collezionato 858 presenze, 21 gol, 73.284 minuti in campo e 16 trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa UEFA, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.