Il messaggio dell’Inter per la Giornata Mondiale contro il cancro pediatrico: le parole di Zanetti

Lo sport come motore di inclusione sociale: l’intervento del Vice President Javier Zanetti al convegno organizzato da AIEOP e da FIAGOP

Per FC Internazionale Milano, che da sempre sostiene i valori dello sport come inclusione sociale, ha partecipato all’incontro il Vice President Javier Zanetti , che nel suo intervento ha raccontato dell’esperienza di “Football Therapy”, il luogo dello stadio Meazza dedicato ai ragazzi e ragazze in cura oncologica ed ematologica e della “Winners Cup”, torneo di calcio che in tre anni ha fatto incontrare centinaia di ragazzi e ragazze ognuno con la propria storia di vita:

“L’Inter ha creato il progetto “Football Therapy” perché crede nello sport come motore di inclusione sociale, come messaggio universale di fratellanza e come strumento per crescere insieme – le parole di Javier Zanetti – e proprio tra un tempo e l’altro di una partita è nata l’idea di provare a organizzare un torneo di calcio per conoscersi e stare insieme. Quel sogno è diventato realtà e tre anni fa è nato il torneo “Winners Cup” che ha fatto incontrare centinaia di ragazzi e ragazze. Come Inter con grande orgoglio abbiamo sostenuto questa iniziativa, fatto squadra insieme a AIEOP, FIAGOP, CONI e CSI, impegnandoci perché i ragazzi abbiano modo di vivere le loro passioni e i loro sogni”.