Inter, Zanotti: “Chivu mi ha fatto crescere, Inzaghi crede tanto in me. Zanetti idolo”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Sassuolo, Mattia Zanotti ha parlato così del suo rapporto con Cristian Chivu, tecnico della Primavera, e non solo: "In tre anni mi ha fatto crescere e abbiamo vinto anche un bellissimo scudetto dopo un’annata incredibile. Poi c’è Simone Inzaghi che ha creduto tanto in me e mi ha dato la grandissima opportunità di giocare a San Siro. Il calcio mi ha regalato anche i miei migliori amici che ho conosciuto proprio in campo. Da quando ero piccolo mi hanno fatto capire che per ottenere qualcosa è fondamentale l’umiltà, mia mamma mi ha insegnato che niente viene regalato, bisogna sempre meritarselo: testa bassa e pedalare mi è stato detto fin da subito.