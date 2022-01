Inter, Zenga: “Onana? Esperienza internazionale. Brozovic? Se cade il mondo…”

L'ex portiere nerazzurro ha parlato del nuovo acquisto del club milanese e del croato, del suo atteggiamento in campo e non solo

Walter Zenga, ospite negli studi di Skysport, ha parlato anche di Insigne che ha firmato per il Toronto, oltre a parlare dell'Inter. «Credo che lui non volesse sfidare con un'altra squadra italiana il Napoli. E sfido chiunque a non accettare quell'offerta a quelle cifre».