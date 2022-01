Torna Zhang, ancora smentite su cessione Inter. Si rifinanzia bond da 400 mln

Il Corriere della Sera parla del rientro in Italia del presidente nerazzurro. Manca da maggio quando era tornato per festeggiare lo scudetto

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang dovrebbe rientrare a Milano oggi o domani. Manca in Italia da maggio, da quando la squadra nerazzurra ha vinto lo scudetto. Ci sarà per la finale di Supercoppa con la Juve che si giocherà il 12 gennaio a San Siro. "Il presidente dovrebbe trattenersi per almeno due settimane. Nei giorni scorsi l’Inter ha smentito le voci di cessione. Entro gennaio sarà rifinanziato il bond da 400 milioni", scrive il Corsera sul suo arrivo nel nostro Paese.