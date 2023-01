GdS – Inter, per Zhang sempre la stessa scena. Passo avanti nella storia nerazzurra

Il numero uno nerazzurro ci ha preso ormai gusto e chissà se riuscirà a sollevare altri trofei. Ieri si è goduto fino in fondo i festeggiamenti, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Steven Zhang che saltella sul prato, felice assieme a dei coetanei. Steven Zhang che sbaciucchia una Coppa e col telefono sparge selfie d’amore. Steven Zhang che abbraccia l’allenatore-amico e saluta i tifosi. Sempre la stessa scena, sempre lo stesso presidente.

L’Inter si sta abituando a rivivere una simile gioia a intervalli regolari: è la quarta volta in poco più di un anno e mezzo, la terza da quando c’è Simone Inzaghi in panchina. E Steven stesso è quello che più ha preso gusto, soprattutto adesso che ha fatto un passo più in là nella storia nerazzurra. Si sta avvicinando all’Empireo dei presidenti più vincenti: ha raggiunto due pesi massimi come Ernesto Pellegrini e Ivanoe Fraizzoli, entrambi con un poker di trofei in curriculum. Davanti a lui soltanto Massimo Moratti, suo padre Angelo e l’eterno Giacinto Facchetti, più o meno la trinità che sta nel cuore di ogni interista. Difficile insidiarli ma, senza farsi notare troppo, con discrezione e un po’ di crudo realismo nelle spese, anche Zhang sta scalando posizioni".