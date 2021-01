Si parla anche di Inter sulla prima pagina di Tuttosport. L’argomento principale è la possibile cessione di quote da parte di Suning: “Zhang può cedere il 40%. Bc Partners in vantaggio, ma spuntano svedesi e Usa. Stipendi pagati entro il 16 febbraio“. Poi intervista a Lippi in vista di Inter-Juve: “Conte ha un’applicazione maniacale al lavoro. Pirlo è un perfezionista con una visione di gioco superiore alla media“.