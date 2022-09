GdS – Inter, il giorno dopo il vertice. “Zhang vattene”, cosa evidenzia la dura frase

"All'indomani della riunione annunciata per il giovedì sera, infatti, sui canali social della Curva Nord è comparsa una semplice immagine con due parole su sfondo nerazzurro: "Zhang vattene". Evidente quindi la frattura tra gli ultrà e il numero uno del club, peraltro sulla scia di diversi striscioni comparsi in vari momenti della sua gestione, da "Skriniar non si tocca, patti chiari e amicizia lunga" a "The time is over", da "Le promesse vanno mantenute" a "Prenditi le tue responsabilità o lascia la città". Nel mezzo di giorni fondamentali per la risoluzione dei problemi in casa nerazzurra, l'Inter incassa un doloroso colpo dai propri tifosi. La stessa frase "Zhang vattene" è comparsa anche su un muretto del parcheggio del Giuseppe Meazza, non firmata”, si legge.