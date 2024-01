Operazione in uscita per l'Inter: i nerazzurri, secondo quanto appurato da Fcinter1908, hanno definito il trasferimento di Jan Zuberek alla Ternana .

L'attaccante polacco classe 2004, in gol sabato contro la Lazio, non è stato convocato per la gara di Coppa Italia Primavera di oggi, ed è già in viaggio verso Terni: l'accordo tra le parti è già stato raggiunto, si attende solamente l'ufficialità.