Sono 4 i calciatori dell'Inter ad essere scesi in campo questa sera con le rispettive Nazionali. Sfida tra compagni di squadra tra Asllani e Sanchez: a spuntarla è il Cile, che batte 3-0 l'Albania. Niño Maravilla in campo per 82 minuti, mentre il centrocampista ha giocato per tutto l'incontro.