L’interrogativo di Serena: “Dopo 8 vittorie consecutive non ti aspetti che l’Inter…”

L’Inter non mette la nona e cade a Marassi contro la Sampdoria, proprio nel giorno dello scontro diretto tra Milan e Juventus. La gara di San Siro, in caso di vittoria dei nerazzurri, sarebbe stata in ogni caso utile in termini di classifica, ma il KO con i liguri annulla tutto. Aldo Serena, ex centravanti, ha postato su Twitter questa breve analisi in merito alla gara della squadra di Antonio Conte: “Dopo 8 vittorie consecutive non ti aspetti che l’Inter possa cadere… mah, o te l’aspetti?”.