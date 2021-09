Interspac, Peter Gomez: “Questo il significato di quello che stiamo cercando di fare”

Il giornalista è intervenuto nel corso del seminario promosso da Interspac

Intervenuto nel corso del seminario intitolato “Se non ora quando?” a Milano presso la Fondazione Catella, il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Peter Gomez, parla così dell'azionariato popolare: "Domani pomeriggio giochiamo con l’Atalanta. Cioè, in campo vanno loro, ma noi ci sentiamo parte della squadra di quelli che scendono in campo".

"Credo questo sia il significato di ciò che stiamo cercando di fare. In vita mia ho avuto un’unica tessera di un Inter Club ed ho conosciuto un unico presidente e si chiama Massimo Moratti. In giro per il mondo ci sono circa un migliaio di Inter Club e ognuno spende circa 20-25 euro l’anno, per cui c’è gente disposta a spendere per iniziative che ti danno molto poco. Domani giochiamo con l’Atalanta, l’anno prossimo spero saremo in campo tutti insieme".