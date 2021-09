InterSpac, CdS: “Cosa ne pensa l’Inter? Per Suning progetto inconsistente e…”

Giornata importante per InterSpac, in quanto Cottarelli e altri membri del progetto hanno raccontato nel dettaglio la loro visione

Ieri è stata una giornata importante per InterSpac , in quanto Cottarelli e altri esponenti del progetto hanno raccontato ancor più nel dettaglio la loro iniziativa durante il seminario “Se non ora, quando?”. Il commento del Corriere dello Sport, però, evidenzia come Suning non abbia dato finora grandi segnali di speranza:

"Già ma qual è l’effettivo pensiero della proprietà nerazzurra rispetto all’iniziativa di Interspac? Beh, per la verità, al di là della disponibilità al dialogo, stando a quanto filtra da viale Liberazione non ci sarebbero particolari aperture. Il progetto, infatti, viene ritenuto inconsistente del punto di vista finanziario, normativo e strutturale. Insomma, nel concreto, si tratterebbe di qualcosa di non realizzabile. Anche perché in Italia ci sono norme differenti rispetto a quello che accade in Spagna o in Germania", analizza il quotidiano. La presenza di Gravina e Malagò al seminario, però, può essere un segnale.