Biasin: “Azionariato popolare? Ha senso solo in un caso. Anche con 100mln…”

Il giornalista ha detto la sua sul progetto lanciato da Interspac che oggi ha fatto sapere i primi risultati del sondaggio

Interspac ha reso noti i primi risultati del sondaggio lanciato per capire quanti tifosi vorrebbero partecipare al progetto di azionariato popolare a favore dell'Inter . Si è parlato di centomila sostenitori pronti a dare il loro sostegno all'idea.

Ma di contro alle tante persone che hanno appoggiato il programma del gruppo coadiuvato da Cottarelli ci sono pareri discordanti sulla riuscita del progetto. Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, ha detto la sua in merito in un'intervento su Tutti Convocati, programma di Radio24: «Le 100mila persone del sondaggio Interspac? Se anche arrivassero 100 mln li bruci in interessi, spese, debiti, questo meccanismo dell'azionariato popolare ha senso se a monte c'è una situazione sana, prima bisognerebbe sistemare le cose, poi fare azionariato popolare».