TS – Inter, intrigo in attacco: il lockdown ha cambiato tutto, Marotta e Ausilio bloccati da…

Un reparto tutto da sistemare. Sembrava certa la rivoluzione in attacco in casa Inter in vista della prossima stagione. Poi, dopo il lockdown, tutto è cambiato: la trattativa per Lautaro al Barcellona ha subito un rallentamento per i problemi economici del club catalano, mentre Alexis Sanchez ha convinto – a suon di gol, assist e ottime prestazioni – i nerazzurri a lavorare per il riscatto.

Tuttosport riferisce che ieri c’è stato un nuovo contatto tra Inter, Red Devils ed entourage del calciatore, ma senza trovare una svolta decisiva. Il mercato in avanti dei nerazzurri dipende dalla permanenza di Lautaro e Sanchez: in quel caso servirebbe solamente un vice Lukaku – con Dzeko e Giroud in pole, senza escludere sorprese -, mentre in caso di addio dovrebbero acquistare tre attaccanti.

Marotta e Ausilio dovranno risolvere prima queste due situazioni e capire se il ‘Toro’ e il cileno faranno parte dell’Inter anche nella prossima stagione, prima di pianificare gli arrivi nel reparto avanzato.