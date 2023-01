Inter, difficile pensare alla seconda stella: ora Inzaghi si è dato 2 obiettivi

I nerazzurri sono ora a 13 punti dal primo posto in campionato, ma c'è ancora molto da fare in questa stagione

L'inaspettato e deludente ko interno contro l'Empoli ha fatto precipitare l'Inter a -13 dal Napoli: un distacco che, seppur con un intero girone ancora da giocare, appare obiettivamente molto difficile da recuperare. Ma i nerazzurri hanno ancora molto da dire in questa stagione, come scrive Tuttosport: "Si può credere ancora allo scudetto a 13 punti di distacco dal Napoli? Con 19 gare da giocare e 57 punti in palio non è ovviamente il caso di alzare bandiera bianca al 25 gennaio, ma in casa Inter sanno bene che, al di là di un girone di ritorno da disputare su ben altri livelli, senza un calo degli azzurri, sarà difficile pensare alla seconda stella".