Inzaghi e quell’asterisco da accettare: “Ci penseremo a tempo debito”

L'allenatore nerazzurro ha risposto ad una domanda sulla classifica del campionato di Serie A alla vigilia di Inter-Liverpool

Quanto pesa nei giudizi, nelle opinioni, nei bilanci fatti in questi giorni, quella partita non giocata a Bologna? Quell'asterisco che vede solo chi vuole e che, si voglia oppure no, cambia la visualizzazione della classifica. Simone Inzaghi, nella conferenza stampa che precede la gara dell'Intercon il Liverpool, ha risposto a questa domanda con un aplomb all'inglese, in tema, dicendo che è da accettare: «È successo e va accettato, come è successo negli anni scorsi, quando ero alla Lazio. Ci penseremo a tempo debito. Sarà una partita molto importante per noi, ma ora la nostra priorità è il Liverpool».