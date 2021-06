Inzaghi a Milano marittima con la famiglia. L’accoglienza è nerazzurra

L'allenatore dell'Inter si gode ancora qualche giorno di riposo con la sua famiglia: l'8 luglio l'Inter l'aspetta per la nuova stagione

Un'altra settimana ancora di vacanza, poi l'8 luglio comincerà la nuova stagione dell'Inter eSimone Inzaghi arriverà ad Appiano Gentile per prendere possesso del suo nuovo quartier generale. Sarà una rivoluzione per lui dopo quasi venti anni di Lazio. E sarà rivoluzione anche per il club nerazzurro dopo l'addio di Conte e lo scudetto vinto.