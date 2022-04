Inter-Inzaghi, addio a fine stagione? Libero: “Sospetto, ma c’è un precedente”

Il tecnico nerazzurro, dopo un ottimo inizio di stagione, sta attraversando un momento difficile: futuro in bilico?

"Se la comunicazione al ribasso di Allegri pare strategica e furba, quella di Inzaghi sembra invece conseguenza della poca dimestichezza con le grandi squadre. [...] È un basso profilo a cui l'Inter non era più abituata. Spalletti sollecitava il sentimento degli interisti per spingere la squadra oltre il suo livello, Conte invece polemizzava per tenere alta la tensione. L'encefalogramma piatto è l'inizio della fine di ogni gestione all'Inter, così il derby d'Italia assume i contorni di una penultima spiaggia per Inzaghi. A supporto del sospetto c'è il precedente-Spalletti: fu esonerato e pagato per due anni (4 milioni netti a stagione) in aggiunta a Conte (12), quindi può accadere anche con l'attuale allenatore, a cui peraltro rimarrà solo un anno di contratto a 3,5 milioni più bonus".