Inzaghi-Allegri e i costi di un esonero. Solo un personaggio può diventare una soluzione

Inter e Juventus stanno attraversando un periodo non facile. I due club stentano a decollare, ma sia Simone Inzaghi che Massimiliano Allegri rimangono ancorati alle rispettive panchine. "Inter e Juventus non cambiano perché non possono ma prima di tutto perché non vogliono", sottolinea Repubblica. "Hanno scelto di gestire la crisi sul fronte interno, puntando sulla capacità di Inzaghi e Allegri di ritrovare il bandolo della matassa. Ribaltare le panchine adesso, per lo più in mancanza di alternativa valide e in pronta consegna, non ha molto senso quando invece a novembre il calcio di club si fermerà e un teorico nuovo allenatore avrebbe davanti a sé tutto lo spazio per importare i suoi metodi".