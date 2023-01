Inzaghi allenatore da coppe: c’è un motivo in più per vincere il derby a Riyadh

Mercoledì, in Arabia Saudita, Milan e Inter si contenderanno la Supercoppa Italiana. Un trofeo vinto lo scorso anno proprio dai nerazzurri, che sognano ora il bis per centrare un primo traguardo stagionale. Un tipo di partite che Simone Inzaghi ha dimostrato di saper preparare alla grande: sono già 5 le coppe conquistate dal tecnico interista.

Così scrive Tuttosport: "Simone Inzaghi è un allenatore che ha dimostrato nella sua carriera di amare le coppe. Ne ha vinte cinque, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, entrambe pure al primo anno all'Inter. Per questo la sfida contro il Milan che si giocherà mercoledì 18 gennaio in Arabia Saudita è evidenziata con un circoletto rosso sul suo calendario personale. Inzaghi vuole vincere il derby di Supercoppa, sa bene che la rincorsa in campionato è proibitiva, ma vincendo un trofeo metterebbe una "tacca" sulla propria stagione, già impreziosita dall'ottavo di finale conquistato in Champions (con vista quarti, Porto permettendo)".