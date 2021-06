Inter, Inzaghi non vede l’ora di iniziare: domani annuncio e tappa alla Pinetina

Tutto pronto per l'inizio dell'avventura in nerazzurro dell'ormai ex tecnico della Lazio: domani l'ufficialità

Fabio Alampi

L'avventura sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi comincia ufficialmente domani: l'ormai ex tecnico della Lazio, dopo aver raggiunto un accordo con la dirigenza nerazzurra, è pronto per la sua prima visita ufficiale a Milano in qualità di allenatore interista. Così scrive il Corriere dello Sport: "Sarà domani il giorno di Simone Inzaghi. Sistemati tutti i dettagli e "dribblato" anche Lotito, l'Inter è pronta ad annunciare il suo nuovo allenatore. La firma sul contratto risale alla scorsa settimana, nelle ultime ore è stata preparata tutta l'attività di comunicazione. Si trattava, insomma, di avere il via libera, che ieri è arrivato: appuntamento a domani quindi.

Più che probabile, inoltre, che Inzaghi stia organizzando il suo primo blitz milanese nelle sue nuove vesti. E' vero che la programmazione della prossima stagione è già stata avviata in conference call con la dirigenza nerazzurra, ma per entrare nei particolari deve capire che tipo di strutture avrà a disposizione. Ovvio, quindi, che oltre alla sede di viale Liberazione il neo-tecnico interista farà visita pure alla Pinetina, evidentemente in compagnia dei collaboratori che lo seguiranno. Chi ha avuto modo di sentirlo in questi giorni, racconta di un Inzaghi entusiasta e carico: insomma, non vede l’ora di cominciare".