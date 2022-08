Mercato Inter, Inzaghi con le antenne dritte: “C’è un arrivo che non è da escludere”

"Certo il mese è intenso. E Inzaghi sta con le antenne dritte, memore dell’anno scorso quando salutò Lukaku. Ma se l’Inter resterà questa, allora lo scaricabarile di John Elkann che giovedì a Villar Perosa ha battezzato l’Inter come «la favorita per lo scudetto» non sarebbe da considerare una provocazione. Certo, il dualismo Handanovic-Onana è un territorio da esplorare. La difesa avrebbe bisogno di più velocità negli spazi stretti o almeno di un De Vrij all’altezza (l’arrivo di Acerbi non è da escludere) e il centrocampo forse non ha tutti i cavalli necessari nel motore".