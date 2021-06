CdS – Inter, ecco come Inzaghi ridisegna l’attacco in caso di addio a Lautaro

Proseguono le manovre della dirigenza nerazzurra e del nuovo tecnico: il punto sulla situazione del reparto avanzato

La nuova inter targata Simone Inzaghi comincia a prendere forma. Quanto meno nei discorsi tra il nuovo tecnico e la dirigenza, in attesa di capire gli sviluppi del mercato. Nel caso in cui si dovesse cedere Lautaro Martinez, secondo il Corriere dello Sport, l'ex allenatore della Lazio avrebbe già deciso come ridisegnare il reparto avanzato: "A tal proposito, il neo-allenatore nerazzurro ha già spiegato di considerare Sanchez un elemento potenzialmente funzionale al suo gioco. E allora non sarebbe così sorprendente se, per sostituire il "Toro", si puntasse proprio sul cileno, con l'aggiunta di un giovane di prospettiva. Giovane che, al momento, avrebbe già un volto: Raspadori".