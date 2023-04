Inzaghi, basta alibi. CorSera: “Più la squadra brilla in Champions, più Simone…”

"Nella classifica del 2023, l’Inter ha messo da parte finora 21 punti, come il Verona terzultimo. Oggi però la squadra di Inzaghi ha l’occasione di migliorare la media-salvezza, cominciando a marciare a velocità Champions, in tutti i sensi". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito all'importanza della trasferta di Empoli, nella quale però i nerazzurri cambieranno faccia, con 9 cambi rispetto a Inter-Benfica.

Fondamentale per l'Inter tornare dal Castellani con i tre punti per cercare di avvicinarsi al quarto posto e il fatto che Lautaro si sia sbloccato induce all'ottimismo, anche se il Toro partirà dalla panchina. "Dall’Empoli a Empoli: ovvero dalla sconfitta di tre mesi fa a San Siro dopo il trionfo in Supercoppa, che aprì le crepe che avrebbero portato allo sdoppiamento pressoché totale dell’Inter, fino a questo mezzogiorno di fuoco, che è sempre un orario fastidioso per le grandi squadre", commenta il CorSera che poi aggiunge: "Inzaghi di nuovi alibi non ha bisogno e più la squadra brilla in Champions, più lo spreco di punti in campionato pesa sul futuro del tecnico e anche di tanti giocatori"