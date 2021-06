Lettera di Inzaghi ai tifosi Lazio, Biasin: “Per ottenere rispetto in futuro…”

Simone Inzaghi ha voluto salutare il mondo Lazio con una lettera pubblicata oggi sul CorSport: ecco il pensiero di Biasin a riguardo

"Inzaghi ai tifosi della Lazio: "Non dimentico le vittorie (ci siamo divertiti insieme), né le sconfitte (non mi hanno fatto dormire la notte). Tutto quello che potevo dare, l'ho dato". Rispettare il proprio passato è il modo migliore per ottenere rispetto nel futuro. Bravo".