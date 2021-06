Cattelan: “Eriksen, la notte non ho dormito. Credo in Inzaghi. A noi interisti…”

Intervistato da Repubblica, il conduttore torna sull'addio di Antonio Conte e la scelta dell'Inter di puntare su Simone Inzaghi

Intervistato da Repubblica, Alessandro Cattelan torna sull'addio di Antonio Conte e la scelta dell'Inter di puntare su Simone Inzaghi. "Rassegnato, semmai. A noi interisti, anche se facciamo un capolavoro, non manca mai uno sfregio sulla tela. Credo in Inzaghi e comunque non abbiamo ancora venduto nessuno, quindi siamo forti come prima".