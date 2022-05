Per Inzaghi bicchiere mezzo pieno ed esalta l’Inter. Lo spavento servirà per la finale

Il tecnico felice per la reazione della squadra sotto di due gol, ma contro la Juve mercoledì sera non si potrà sbagliare approccio

"Solo un grande spavento, che chissà, magari potrebbe servire per tenere alta la concentrazione in vista del match di Coppa di mercoledì. Due errori non da Inter avevano indirizzato la partita, poi – come spesso capita – è bastata una scintilla ad incendiare la rimonta nerazzurra. Simone Inzaghi, però, guarda il bicchiere mezzo pieno ed esalta la forza di volontà dei suoi. Ieri Simone si è goduto una nottata in testa al campionato, ma da stamattina i pensieri saranno tutti sulla Juve. Poi se domani da Verona dovesse arrivare qualche bella notizia, si vedrà", racconta La Gazzetta dello Sport.