Giornale – Inter, la bomba dialettica di Inzaghi. A chi si riferiva il tecnico? Forse…

"Interpretazione libera, per quanto facile. Ma forse non servirà nemmeno aspettare molto, per capire davvero. Oltre il Porto, ci sono i 20 milioni guadagnati col passaggio del turno. L'attesa, ovvia, è per il sorteggio di domani. Il presidente Zhang, sempre lesto a firmare le vittorie, ha già espresso il desiderio di ritrovare il Milan. Tecnicamente, e per entrambe, sarebbe di certo l'avversario più abbordabile. Ma vuoi mettere l'incalcolabile differenza di danni fra farsi eliminare da City o Real e farlo nel derby?".