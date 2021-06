Inzaghi, i dettagli del contratto: nessun bonus per la qualificazione Champions

L'ex tecnico sarà l'allenatore dell'Inter per le prossime due stagioni: accordo raggiunto, domani l'ufficialità

Ormai non ci sono più dubbi: Simone Inzaghi sarà il prossimo allenatore dell'Inter. Tuttosport svela i dettagli del contratto del nuovo tecnico nerazzurro: "Il nuovo allenatore firmerà un biennale da 3.5 milioni più una serie bonus tra i quali però non c'è quello per la qualificazione in Champions, obiettivo minimo per il club che, grazie al lavoro fatto prima da Luciano Spalletti, quindi quello di Conte, ha raggiunto un nuovo status".