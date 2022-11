Inzaghi: “Brozovic in questi giorni mi ha stupito. Non sarà titolare, ma…”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus ha fatto il punto sulle condizioni di Marcelo Brozovic: "È un giocatore importantissimo nella nostra economia. In questi due giorni, devo essere sincero, mi ha stupito per come ha lavorato: non sono i 60 giorni di Lukaku, ma sono quasi 40 di assenza, sono tanti. Non penso che parta dall'inizio, ma vedremo come la partita andrà avanti. Sono contento perchè è un giocatore importante, per noi è fondamentale così come Lukaku. La sua è stata un'assenza della quale si è parlato poco fortunatamente, grazie ai suoi compagni che hanno giocato al suo posto. Speriamo di poterlo utilizzare almeno in queste ultime partite da qui alla sosta".