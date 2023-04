Vernazza: “Inter fragile e insicura. Inzaghi ha effettuato il più mediocre dei cambi”

Sulle pagine de La Gazzetta dello SPort, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato dell'ennesimo passo falso dell'Inter in campionato

Un punto nelle ultime quattro partite di campionato, avanti così altro che Champions, sarà già abbastanza se l’Inter entrerà in Europa League. A Salerno si sono scontrate due forze uguali, ma non contrarie: la straordinaria bravura e reattività di Ochoa, il portiere messicano della Salernitana, e la sciaguratezza degli attaccanti interisti. Lukaku si è divorato due gol di testa, e sul secondo episodio non vale invocare la sfortuna sotto forma di traversa, quella è una rete sbagliata, l’ennesimo errore tecnico del belga.