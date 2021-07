Inter, mercoledì la presentazione di Inzaghi. In serata cena mercato con Marotta e Ausilio?

Dopo la conferenza stampa il nuovo tecnico dell'Inter sosterrà le visite mediche e in serata potrebbe incontrare la dirigenza

La giornata di mercoledì, dopo la conferenza e le visite mediche, si concluderà probabilmente con una cena. Inzaghi sarà insieme a Marotta e Ausilio per fare il punto della situazione per quanto riguarda il mercato, ma anche per gli impegni del pre campionato.