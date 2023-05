Verona-Inter, traguardo speciale per Inzaghi: 100 volte sulla panchina nerazzurra

Quella di questa sera a Verona contro l'Hellas sarà, per Simone Inzaghi, una partita molto speciale: 100 partite in nerazzurro

Quella di questa sera a Verona contro l'Hellas sarà, per Simone Inzaghi, una partita molto speciale. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore taglierà il traguardo delle 100 partite sulla panchina dell'Inter in tutte le competizioni.