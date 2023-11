Sarà un mese molto impegnativo per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo la trasferta di domenica sera contro la Juventus è pronta a viaggiare ancora su campi difficili come quello del Benfica e del Napoli, prossimo impegno in campionato. Scrive Tuttosport:

"Quando si sono formati i calendari, Simone Inzaghi aveva cerchiato le tre trasferte consecutive con Juve, Napoli e Lazio («tre delle prime quattro nell’ultimo campionato», ovviamente per quanto detto dal campo) e, anche per questo, sperava di trovarsi in una posizione comoda nel girone di Champions proprio di questi tempi (come puntualmente accaduto)".