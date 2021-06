Inter, da Inzaghi chiamata a sorpresa: “Gli ha detto che punterà molto su di lui”

Il nuovo tecnico nerazzurro ha deciso di voler puntare su un giocatore che nell'ultimo anno ha avuto qualche difficoltà fisica

Simone Inzaghi punterà con decisione su Matias Vecino. E' quanto si legge tra le pagine di Tuttosport, con il quotidiano che spiega come il nuovo tecnico nerazzurro abbia già detto al giocatore che sarà centrale nel suo progetto: "Intoccabile con Spalletti, panchinaro di lusso, quando andava bene, a causa dei numerosi fastidi fisici, con Conte. Oggi il futuro sorride di nuovo al centrocampista uruguaiano. Simone Inzaghi ha infatti contattato l’ex Fiorentina per comunicargli l’intenzione di puntare nuovamente su di lui. Il tecnico piacentino è convinto che le capacità di inserimento del calciatore, unite alla voglia di non mollare mai e ad una tecnica comunque discreta, possano tornare utilissime all’idea di gioco che ha in mente per la nuova Inter. Per un dare e ricevere che dovrà – almeno nelle intenzioni – cancellare quanto Vecino abbia tolto in passato al suo nuovo allenatore", si legge.