Inzaghi: “Conte resterà per anni all’Inter”. Lui in nerazzurro? Risponde così

Intervenuto in collegamento come ospite alla Domenica Sportiva, in onda su Rai Due dopo Inter-Lazio, Filippo Inzaghi , allenatore del Benevento ed ex compagno di squadra alla Juventus di Antonio Conte , ha fatto la sua previsione sul futuro del tecnico nerazzurro:

"Lo vedo felice, ma conoscendolo so quanto è ambizioso e so che vuole vincere lo scudetto. Essendo l'ultimo obiettivo rimasto, darà il massimo con la sua squadra. E' un ambizioso, un vincente. A me piace la sua mentalità. Penso che ci creda, cerca di stemperare e di tenere lontane le tensioni. Ma giusto che ci credano. Il suo futuro? Non penso andrà via dall'Inter, difficile trovare una squadra più forte in Europa. Io me la terrei stretta. Poi lui ha già allenato tante squadre, penso che lì possa fare bene per qualche anno ancora. Io allenatore dell'Inter un giorno? La mia storia al Milan pesa, difficilmente potrà succedere una cosa simile. Devi sempre guardare avanti, ma la mia storia al Milan è indissolubile. Un po' come Ancelotti".