Pecci: “Conte da 6, meglio la Lazio”. Tardelli: “Io invece a Inzaghi do 6,5 perché…”

Pecci e Tardelli, chiamati a dare i voti a Inter e Lazio, si sono espressi diversamente sui due allenatori, Conte e Inzaghi

Dopo Inter-Lazio, tempo di pagelle alla Domenica Sportiva. Eraldo Pecci non è stato molto clemente con Antonio Conte , al quale ha riservato solo una sufficienza: "Conte da 6, perché per me ha giocato meglio la Lazio, ma lui ha vinto".

Tardelli, incaricato di dare i voti alla Lazio, dà invece 6,5 a Inzaghi: "Sì, perché la Lazio per me ha fatto la partita. I giocatori, però, non hanno dato quel qualcosa in più che serviva".