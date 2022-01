Inter, Inzaghi bravo a variare quello che con Conte era diventato leggibile

Stasera l'incrocio tra il tecnico dell'Inter e la sua ex squadra, all'andata all'Olimpico l'unica sconfitta in campionato dei nerazzurri

Questa sera si gioca a San Siro la gara tra Inter e Lazio . Sarà ancora una volta l'incrocio tra Inzaghi e la sua ex squadra, dopo la gara dell'andata all'Olimpico. Prima parte della stagione che pende sicuramente dalla parte di Inzaghi, mentre Sarri ha avuto qualche difficoltà in più alla Lazio.

"In questo campionato l’Inter è stata battuta una volta soltanto e sì, è successo all’Olimpico, proprio nell’andata contro la Lazio, il 16 ottobre. Un 3-1 abbastanza paradossale, in cui a un certo punto, sull’1-1, la Lazio si era ribellata al sarrismo e aveva vinto alla maniera dell’Inzaghi laziale, di ripartenza, come se avesse voluto omaggiare e beffare allo stesso tempo il vecchio maestro. Quel 3-1 è un monito all’Inter in vista di stasera", aggiunge il quotidiano.