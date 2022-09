Vernazza (GdS): “Rinnovo Inzaghi? Inter troppo incauta. Perché non si fa come Bielsa?”

"Nelle condizioni finanziarie in cui versa, la società non doveva incatenarsi a Simone Inzaghi fino al 2024. L’Inter non ha alle spalle Exor, ma Suning in forte difficoltà, e in proporzione è stata ancora più incauta della Juve, perché esonerare Inzaghi potrebbe rendere insostenibile una gestione economica già calibrata sull’euro in più o in meno. Il prolungamento è stato firmato nei mesi scorsi sull’onda lunga dei successi in Coppa Italia e in Supercoppa, senza tenere conto dello scudetto perduto. Perché deve essere chiaro che, al di là dei due trofei vinti, l’Inter nel 2021-22 ha buttato via uno scudetto che sembrava avere in pugno (...). Noi ne facciamo una questione di durata, non di “quantum”, e se un allenatore non accetta di guadagnare moltissimo per un solo anno garantito, pazienza. Uno, massimo due anni. Tre sono troppi, quattro un assurdo. In questo Marcelo Bielsa è davvero un Loco, un pazzo. L’argentino ex Leeds firma soltanto impegni annuali, per sua scelta".