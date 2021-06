Inzaghi crede ciecamente nell’Inter: la dimostrazione nei dettagli del contratto

Prima giornata da allenatore nerazzurro per l'ex tecnico della Lazio, che ha subito mostrato il suo grande entusiasmo

È iniziata ufficilmente ieri, con lo sbarco a Milano e la prima visita ad Appiano Gentile, l'avventura da allenatore dell'Inter di Simone Inzaghi. L'ex tecnico della Lazio è carico come non mai e crede ciecamente nelle potenzialità del progetto nerazzurro, come scrive Tuttosport: "Non ha perso tempo, Simone Inzaghi. Dopo lo sbarco in Centrale, si è diretto - accompagnato dallo staff - direttamente alla Pinetina dove, dopo aver ammirato le strutture nerazzurre che diventeranno presto la sua seconda casa, si è intrattenuto in un vertice-fiume di mercato con Piero Ausilio e Dario Baccin. Poi, in serata, c'è stato l'abbraccio a cena con Steven Zhang e Alessandro Antonello (l'altro ad, Beppe Marotta, lo aveva scortato passo dopo passo nelle prime ore milanesi) accompagnati dal resto della dirigenza.