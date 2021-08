Inter, Inzaghi crede nelle potenzialità del gruppo. E c’è un grande obiettivo

Si avvicina il giorno del debutto ufficiale sulla panchina nerazzurra per l'ex tecnico della Lazio: sabato la sfida al Genoa

Ancora due giorni, e la Serie A 2021/22 prenderà il via. Simone Inzaghi si appresta a fare il suo debutto ufficiale sulla panchina dell'Inter. Le cessioni di Lukaku e Hakimi sono state pesanti ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro non vuole alibi, e crede fortemente nella squadra:

"L'allenatore, infatti, resta ottimista sulle potenzialità del gruppo, non si piange addosso e ha anche la volontà di traghettare l'Inter nella seconda fase della Champions League 2021-22, cosa che al club non succede addirittura dal 2011-12: dieci anni. Per riuscire a garantire un'elevata competitività, Inzaghi e i giocatori stanno lavorando moltissimo dal primo giorno di ritiro. Il feeling tra il tecnico e il gruppo è già buono e Simone, contento del modo con cui viene seguito negli allenamenti, sta pungolando la squadra ad alzare ulteriormente il livello rispetto alla scorsa stagione. Se tutti riusciranno a dare anche solo un 5% in più sul piano dell'impegno, si potrà colmare almeno parzialmente il gap aperto dalle cessioni di Lukaku e Hakimi".