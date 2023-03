Inzaghi: “Pensiamo al bene dell’Inter. Critiche ci saranno sempre, noi dobbiamo capire…”

Simone Inzaghi è tornato sulle sue parole di Oporto dopo la qualificazione ai quarti di Champions. Ecco la risposta dell’allenatore dell’Inter in conferenza stampa alla vigilia del derby d’Italia contro la Juve: “A Oporto il mio non è stato uno sfogo, si è detto e parlato, io e la squadra sentiamo, ma la mia più grande preoccupazione e anche certezza è che tutti noi lavoriamo per il bene dell'Inter. Le critiche nel bene o nel male ci saranno sempre, dobbiamo capire quelle da prendere e quelle da scartare”.