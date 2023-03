Allegri: “Sul campo siamo a +3 sull’Inter. Critiche su me e Inzaghi…”

Massimiliano Allegri presenta Inter -Juventus di domani. Ecco le parole dell’allenatore bianconero oggi in conferenza stampa verso il derby d’Italia in programma a San Siro: “Dobbiamo fare una bella partita contro un’Inter forte, è sempre una gara meravigliosa di fronte a oltre 70mila persone, sarà affascinante e dovremo essere bravi. Oggi valuterò le condizioni di Di Maria, mi pare stia bene, Bonucci e Miretti. Chiesa è a disposizione, Milik no invece come Alex Sandro e Pogba. Locatelli io lo vedo bene, sta molto bene. Gatti può essere che domani giochi di nuovo.

L'Inter ha grande entusiasmo per i quarti, sarà una bella gara, per noi è molto importante. Critiche per me e Inzaghi? Nel calcio ha ragione chi vince, le somme si tirano a fine anno. Bisogna aspettare la fine, non si possono fare bilanci ora. Vogliamo arrivare in finale di Coppa Italia, provare ad andare avanti in Europa League e difendere il secondo posto in classifica che ora abbiamo come punteggio. Poi si vedrà cosa succede fuori dal campo. Siamo a +3 sull'Inter noi ora sul campo".